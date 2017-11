Ecclestone warnt F1-Bosse: „Ferrari kann aufhören“

"Big Bernie" hat den Zirkus über 40 Jahre lang geführt, er kennt jeden Trick, weiß, was man seinen "Mitspielern" anbieten kann und was man ihm tatsächlich liefert. Ecclestone hatte in seiner Karriere als "Zirkusdirektor" mit allen großen Teamchefs, ob Colin Chapman oder Ken Tyrrell zu tun, stritt mit Jean-Marie Balestre bis aufs Blut - nur eines tat er nie: Sich Ferrari zum Feind zu machen. Der Scuderia, die als einziges Team seit Gründung der Weltmeisterschaft im Jahr 1950 fixer Bestandteil der "Königsklasse ist und insgesamt bislang 31 WM-Titel (16 Marken- und 15 Fahrer-Kronen) eingefahren hat, ist es gelungen, sich eine einmalige Position in der Formel 1 zu verschaffen, Ecclestone so weit zu bringen, dass man auch finanziell in eine Sonderklasse aufstieg. So kassierte Ferrari zum Beispiel 2016, als man nur Platz drei in der Konstrukteurs-WM belegt hatte, mehr als der Champion Mercedes, erhält jedes Jahr, bevor sich das erste Rad dreht, 80 Millionen Pfund an Prämien ...