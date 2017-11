CIA suchte Adolf Hitler 1954 (!) in Kolumbien

Geschichtsbücher lehren uns, Adolf Hitler habe sich 1945 in Berlin umgebracht. Doch ein soeben deklassifiziertes CIA-Dossier könnte die Geschichte nun neu schreiben. Schenkt man nämlich der CIA-Akte "Hitler, Adolf 0005" Glauben, so soll dieser den Zweiten Weltkrieg überlebt haben und nach Südamerika geflohen sein. Ein Informant berichtet in dem Geheimpapier dem CIA-Agenten mit dem Codenamen Cimelody-3 laut "Daily Mail" im Jahr 1954 Brisantes: Adolf Hitler sei noch am Leben!