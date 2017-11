„Die Kandidaten wissen gar nicht, wie hart es ist“

New York, London, Paris, Mailand: Das deutsche Männermodel Daniel Bamdad hat vor Jahren den Durchbruch geschafft und jettet seither von einer Modemetropole zur nächsten. Ab 2. November flimmert er auch als "Austria's Next Topmodel"-Juror auf ATV über die österreichischen Bildschirme. Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg traf den Wahl-Amerikaner in Wien zum Interview. Was er bislang von Castingshows hielt? Sehen Sie selbst.