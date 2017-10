F1 setzt auch ab 2021 auf Turbo-Hybridmotoren

In der Formel 1 soll unter anderem aus Kostengründen auch ab dem Jahr 2021 mit Turbo-Hybridmotoren gefahren werden. Das geht aus einem Entwurf hervor, den der Automobil-Weltverband (FIA) am Dienstag nach einem Treffen mit den Formel-1-Rechteinhabern FOM, den Rennställen, Motorenlieferanten und externen Beratern in Paris veröffentlichte.