Nächstes NBA-Erfolgserlebnis für Pöltl und Toronto

Pöltl spielte in Portland mit einem Pflaster oberhalb des linken Auges, das ein am Vortag im Training erlittenes Cut zudeckte. "Ein Ellenbogen, aber nichts Schlimmes", hatte der 2,13 Meter große Center vor der Begegnung im Gespräch mit der APA - Austria Presse Agentur versichert. Der 22-Jährige wurde in Portland bereits Mitte des ersten Viertels erstmals eingewechselt und war letztlich 17:39 Minuten im Einsatz.

"Andenken" aus Oregon

Ein Cut nun auch unterhalb des linken Auges nahm Pöltl als "Andenken" aus Oregon mit. "Es war wieder ein Ellenbogen, schon in der ersten Spielhälfte", ließ der Wiener wissen. "Das wird ein blaues Auge", konstatierte er. "Im Endeffekt war unsere gute Defensive im zweiten Viertel entscheidend", merkte der ÖBV-Center zum Spiel an. Den in dem Abschnitt auf sechs Punkten gehaltenen Blazers sei damit die Energie genommen worden. Seine eigene Leistung bezeichnete Pöltl wie auch jene zuvor bei den Lakers in Los Angeles als "okay". Er hoffe, dass er schon demnächst wieder "ein sehr gutes Spiel aufs Parkett bringen" werde.

Mit ihrem tollen Zwischenspurt vor der Pause hatten die Gäste aus Kanada das Moda Center in Portland rasch ruhig gestellt. Die Halle am Willamette River gilt grundsätzlich als eine der lautesten in der NBA. Die Raptors blieben nach dem Seitenwechsel auf dem Weg zum zweiten Erfolg hintereinander in der Fremde völlig ungefährdet. Kyle Lowry (19) und Lucas Nogueira (17) scorten neben DeRozan für die Sieger zweistellig. Bei den Gastgebern fungierte Damian Lillard (36) quasi als Alleinunterhalter in der Offensive.

Erst Ende der Woche geht es für die Kanadier nach dann zwölf Tagen wieder in die Heimat zurück. Zuvor treffen die Raptors auswärts noch auf die Denver Nuggets (Nacht auf Donnerstag) und auf Utah Jazz (Nacht auf Samstag).

Warriors im Spitzenspiel überragend

Im Spitzenspiel der Western Conference fegten die Golden State Warriors auswärts mit 141:113 über die Los Angeles Clippers hinweg. Der Titelverteidiger rehabilitierte sich damit für die 107:115-Heimschlappe gegen die Detroit Pistons vom Vortag. Bei dem Offensivspektakel im Staples Center erzielte das Team aus Oakland in jedem Viertel zumindest 33 Punkte. Stephen Curry, der bei elf Versuchen sieben Mal aus der Distanz erfolgreich war, verbuchte 31 Zähler.