Von klein auf raffiniert Geld sparen

Die Vorbereitungen zum alljährlich beliebten Weltspartag liefen Montag auf Hochtouren, und die "Krone" war dabei. In den Hallen des Raiffeisenverbandes Salzburg wurde eine gigantische Carrera-Bahn aufgebaut. Hier können sich heute die jungen Sparfüchse spannende Duelle liefern. Der Höhepunkt: Der Besuch der Red Bull Star-Kicker Stefan Lainer und Xaver Schlager schauen in der Schwarzstraße sowie in der Filiale in Schallmoos und verteilen Autogramme an ihre Fans.

"Seit mehr als 25 Jahren machen die Salzburger Geldinstitute einen Gemeinschaftseinkauf an Geschenken - diesmal Plüschwürfel in verschiedenen Farben, magnetische Taschenlampen, ein Notizblock und ein Schutzengel-Schlüsselanhänger", erklärt Soriat, dass nur noch 3 % der Salzburger ihr Geld zu Hause unter dem Kopfkissen bunkern.

