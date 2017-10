Stabschef Commenda: „Jetzt mehr Geld für Heer!“

Das österreichische Bundesheer braucht mehr Geld und mehr Personal. Das sind die zentralen Forderungen, die der Generalstab in einem Positionspapier "zur Weiterentwicklung der Landesverteidigung" an die künftige Regierung richtet. "Mehr Sicherheit gibt es nicht um weniger Geld", schreibt Generalstabschef Othmar Commenda in der 33 Seiten starken Broschüre. Darin rechnte der General mit der Politik der Vergangenheit ab.