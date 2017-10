SPÖ bleibt bei Bürgermeistern knapp vor ÖVP

In 19 Kommunen wurden am Sonntag in Stichwahlen die Bürgermeister gekürt. Die SPÖ konnte sich dabei in neun Gemeinden durchsetzen, die ÖVP in acht. Listen konnten in zwei Gemeinden Platz Eins erringen - darunter in Jennersdorf, wo der Kandidat der Unabhängigen Bürgerliste Jennersdorf (JES) sich gegen den amtierenden ÖVP-Stadtchef durchsetzte.

Sechs Gemeinden ab sofort von Listen-Bürgermeistern geführt

Die Volkspartei, die insgesamt zahlenmäßig an Ortschefs zulegte, verlor auch in Neusiedl am See, einer weiteren früheren ÖVP-Hochburg, den Bürgermeister. Künftig stellt dort die SPÖ die Stadtchefin. Sechs burgenländische Gemeinden werden nun fünf Jahre von Listen-Bürgermeistern verwaltet.