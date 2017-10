Baumgartner: Armin Wolf wird bald „einsam heulen“

Der Internet-Clinch rund um die Anti-Missbrauchs-Kampagne #metoo trieb zuletzt auch in Österreich seltsame Blüten. Wie berichtet, hatte sich Nina Proll negativ über den Web-Trend, der via Social Media einen neues öffentliches Bewusstsein für sexuellen Missbrauch schaffen soll, geäußert. Felix Baumgartner applaudierte, Armin Wolf kritisierte. Nun geht dieser Kampf in die nächste Runde.