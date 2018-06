Meisterteller zwölf Stunden futsch

Abstiegskandidat Hallein machte es nochmals spannend. Bei 0:1 blieb den Eder-Boys ein Tor per indirektem Freistoß versagt, das 1:1 von Diaz reichte nicht. Weil Goalgetter Barnjak noch zweimal abdrückte. Damit feierte der BSK den ersten Titel seit 33 Jahren, kehrt nach exakt drei Jahrzehnten in die Westliga zurück. „Einfach schön“, strahlte Coach Thomas Heissl, der sich extra ein Zimmer im Ort genommen hatte und über Nacht blieb. Beim Feiern ließ sich der Westligist in spe nicht lumpen: Schon während der Pause marschierten der Nachwuchs, die Footballer und deren Cheerleader, organisiert von Heather Reiter, auf. „Da waren allein 150 Leute auf dem Platz“, hatte Klub-Boss Patrick Reiter seine Freude. Im Anschluss ging die Party am Vorplatz mit DJ und 250 Gästen weiter, später im Obergeschoss eines örtlichen Lokals. Einziger „Makel“: Der von Ex-BSKler Max Sendlhofer extra angefertigte zwölfeinhalb Kilo schwere Meisterteller wurde im Laufe des feuchtfröhlichen Abends gemopst. Zwei Scherzbolde, die damit selbst feierten, gaben das Prunkstück mit dem Vereinslogo in schillerndem Blau am Sonntag aber wieder zurück.