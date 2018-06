13 Millionen Euro in Tirols Schutzwald investiert

Eine längere Trockenperiode, heftige Niederschläge, Muren, Hangrutsche und Lawinenabgänge - der Tiroler Wald musste 2017 so einiges überstehen. Zwei Drittel sind Schutzwald, in seinen Erhalt haben die Besitzer knapp 13 Millionen Euro investiert. Das zahlte sich aus, denn so konnte Schlimmeres verhindert werden.