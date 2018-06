93 km/h: Das ist das schnellste E-Boot der Welt

Die erste Fahrt des Elektro-Flitzers von Portier-Yachts fand am Donnerstag am Zürichsee statt. Die SAY29E wiegt 400 Kilogramm, der Rumpf besteht aus Carbon und sie ist für fünf Personen zugelassen. In der Basisversion ist das gute Stück um 349.000 Euro zu haben.