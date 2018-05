Der Mâitre d’Hotel nimmt Fahrt auf

Seiher hat er sich mit kurzer Unterbrechung beim Bundesheer - wobei auch während dieser Zeit, hat er an den Wochenenden und Abenden im Hotel Dienst geschoben - vom Lehrling bis zum Mâitre d‘Hotel hinaufgearbeitet. Aber auch diesen Posten, den ihm vor 15 Jahren Elisabeth Gürtler angeboten hat, wollte er zunächst gar nicht machen. Schuld daran waren die neuen technischen Herausforderungen, die er allerdings nicht nur damals, sondern auch als 2014 Alexandra und Matthias Winkler das Haus übernahmen mit Bravour bewältigte. „Er hat innerhalb von zwei Wochen gelernt perfekt mit den neuen Technologien umzugehen, dafür zollen wir ihm großen Respekt. Dieser gebührt ihm aber in erster Linie für seine Kompetenz, Sorgsamkeit und Feinfühligkeit gegenüber den Gästen, die er an viele Mitarbeiter über Jahrzehnte weitergegeben hat, und diese auch zukünftig als Lehrmeister und Botschafter des Hauses an unserer hauseigenen Akademie den jungen Leuten vermitteln wird“, betonten die Winklers bei der feierlichen Verabschiedung des „Herrn Werner“, wie ihn seine Gäste liebevoll nannten.