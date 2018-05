Opfer stellte sich tot, um Angreifer zu entkommen

Am Hals gepackt und zugedrückt

Der 43 Jahre alte Angreifer und frühere Lebensgefährte der Bewohnerin - er war zu diesem Zeitpunkt stark angetrunken - war offenbar vollkommen ausgerastet und auf sein 53-jähriges Opfer losgegangen. Der Mann packte die Frau am Hals und begann sie heftig zu würgen. Das Opfer reagierte im Zuge des Angriffs instinktiv. So hörte die 53-Jährige während der Würgeattacke plötzlich auf, sich gegen den Mann zu wehren, und stellte sich tot, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.