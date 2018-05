Eklat bei Abschleppfirma: Portier zückt Gaspistole

Chefin: „Wir werden ihn anwaltlich unterstützen“

Jetzt hat Michael L. eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung am Hals und bekam ein vierjähriges Waffenverbot aufgebrummt. „Wir werden ihn natürlich auch anwaltlich unterstützen“, so Toman-Chefin Margit Haas, „sein Verhalten in dieser Situation war völlig nachvollziehbar.“ Der Geschäftsmann will seinerseits die Kosten für die Abschleppung rechtlich anfechten.