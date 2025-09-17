Keine Spur von vermisstem Gipfelstürmer aus Bayern

Tödliche Gletscherspalten

„Wir haben das Gebiet mit drei Polizeihubschraubern und den Kräften der Bergrettungen Bad Gastein, Mallnitz und Lieser-Maltatal großräumig und intensiv abgesucht. Auch sämtliche mögliche Routen, die er genommen haben könnte.“ Die größten Gefahren in diesem Gebiet seien laut dem Experten wohl die Gletscherspalten – aber man möchte auch nicht ausschließen, dass Kai M. noch am Leben ist und sich aus einem bestimmten Grund nicht meldet oder erreichbar ist. Wenngleich diese Hoffnung nach nunmehr neun Tagen sehr gering ist.