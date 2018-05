ÖVP, Grüne und NEOS: Salzburger Koalition fixiert

Am 22. April wurde in Salzburg gewählt, seit Freitag, knapp fünf Wochen nach der Landtagswahl, steht die von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) angeführte Dreier-Koalition. In der kommenden Legislaturperiode werden neben der ÖVP, die fünf von sieben Sitzen besetzt, auch die Grünen und die NEOS auf der Salzburger Regierungsbank Platz nehmen.