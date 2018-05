Eltern werfen Sohn per Gerichtsbeschluss aus Haus

Mark und Christina Rotondo, die in einer gemütlichen Farm in Camillus leben, hatten schon länger genug von ihrem Nesthäkchen. Sie schrieben Michael aus diesem Anlass fünf Briefe mit der Aufforderung, auszuziehen. In einigen davon boten sie ihm auch Geld an, um ihm den Umstieg zu erleichtern. „Michael, hier sind 1100 Dollar (ca. 930 Euro) von uns, damit du ein neues Zuhause finden kannst“, schrieben sie am 18. Februar laut „Post-Standard“.