Verschonte Schüler sollten „Geschichte erzählen“

Der 17-jährige Todesschütze von Texas, der am Freitag kurz vor Unterrichtsbeginn an der Santa Fe High School in einem Vorort von Houston neun Schüler und einen Lehrer regelrecht hingerichtet und mehrere andere verletzt hatte, hatte seinen eigenen Aussagen zufolge gezielt Mitschüler verschont, die er als „Freunde“ betrachtete. Diese sollten seine „Geschichte erzählen“, geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die über Dimitrios Pagourtzis‘ erste Anhörung angefertigt wurden.