Geschichtenerzähler und Musikus

Dass die Liebe nicht nur durch den Magen geht, sondern auch im Wein steckt beweisen Stefanie und Alwin Jurtschitsch. Bei einem Praktikum am Weingut in Langenlois im Kamptal ist bei Stefanie nämlich nicht nur die Leidenschaft zur Rebe, sondern auch zum Junior entfacht. Seither ziehen die beiden an einem Strang und kreieren nach biologischen Richtlinien ausdrucksstarke Weine, die die Geschichte ihrer Herkunft erzählen.