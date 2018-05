„Familie dachte nicht, dass er dazu fähig ist“

Roberts Vater sei sehr besorgt um seine Kinder gewesen, erlaubte ihnen selten, im Hof zu spielen, erzählt die Nachbarin. Zu gefährlich sei es dort gewesen, gebe es doch in dem Gemeindebau so viele Drogenabhängige. Er hätte sich bei den Wohnpartnern engagiert, um das Problem der leeren Spritzen am Dachboden des Wohnbaus zu beseitigen. Die Familie hätte immer viel Besuch gehabt, die beiden Söhne seien unauffällig gewesen. Der Vater hätte seinem Sohn eine solche Tat bestimmt nie zugetraut. Robert K. hätte aber immer eher grimmig geschaut, so seine Nachbarin.