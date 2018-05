„Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort“

Spürhunde schlugen vor Wohnung an

Doch so kam es nicht. Nachdem Samstagfrüh der schreckliche Fund gemacht worden war, durchkämmten zahlreiche Polizisten mit der Unterstützung von Suchhunden, die auf das Aufspüren von Blutspuren ausgebildet sind, den 300 Wohnungen umfassenden Gemeindebau. In der Nacht auf Dienstag schlugen die Hunde dann vor der Wohnung des 16-Jährigen an. Eine Hausdurchsuchung wurde angeordnet, sowohl vor als auch in der Wohnung wurden Blutspuren gesichert. Laut Polizei habe der junge gebürtige Tschetschene, der seit seinem zweiten Lebensjahr in Österreich lebt und auch die österreichische Staatsbürgerschaft hat, zunächst behauptet, er habe sich in der Schule geschnitten.