Brenzliger Einsatz bei Innsbrucker Tankstelle

Ungewöhnlicher Zwischenfall am Samstag bei einer Tankstelle in der Innsbrucker Leopoldstraße: Ein VW-Campingbus stand in der Waschstraße plötzlich in Flammen, das Feuer griff auf das Gebäude über. Löschversuche des Besitzers scheiterten, erst die Berufsfeuerwehr konnte die Gefahr eindämmen.