Barbara Meier kämpft mit Mega-Bein-Schlitz

Eröffnungsfilm mit Penelope Cruz und Javier Bardem

Nach der Eröffnungsgala am Dienstagabend stand die Premiere des Films „Everybody knows“ von Asghar Farhadi auf dem Programm. Zuvor war der iranische Regisseur mit seinen beiden Hauptdarstellern über den roten Teppich vor dem Festivalpalast gelaufen: Die Hauptrollen werden von den Hollywoodstars Penelope Cruz und Javier Bardem gespielt. Insgesamt konkurrieren 21 Filme um die Goldene Palme. Die Auszeichnung wird am letzten Tag des Festivals verliehen, am 19. Mai.