Kultusgemeinde an FPÖ: Bedingungen für Aussöhnung

Vizekanzler Strache sieht das ganz anders: „Ich habe meinen Beitrag geleistet und in meiner Rede am Akademikerball klar unsere Verpflichtung und Verantwortung für das Gedenken an die Opfer des Holocaust in der Gegenwart und für kommende Generationen betont. Ich selbst kann nicht mehr als kaltstellen, dass antisemitisches Gedankengut in unserer Partei keinen Platz hat.“ Kultusgemeinde-Präsident Oskar Deutsch zeigt sich davon wenig überzeugt: „Worte alleine genügen nicht, und da muss man zum Teil dort noch ausmisten.“