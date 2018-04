Mauthausen-Gedenken: FPÖ-Spitze nicht eingeladen

FPÖ bedauert, nicht eingeladen zu sein

Die FPÖ gab dazu bekannt, man bedauere, dass die freiheitlichen Politiker unerwünscht seien. Generalsekretär Harald Vilimsky forderte in einer Presseaussendung am Montag ein „Gedenken ohne Parteipolitik“. Deshalb stünden die Türen des Vizekanzlers und die der freiheitlichen Minister und Politiker für Gespräche auch jederzeit offen. „Wenn Herr Mernyi seine gewerkschaftliche Funktion für ein paar Stunden vergessen könnte, wäre das wohl ein Schritt in die richtige Richtung für eine weltoffene Bewusstseins- und Gedenkkultur. An uns soll es nicht scheitern“, bot Vilimsky an.