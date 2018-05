Ludwig an Türkis-Blau: „Lasst unser Wien in Ruhe!“

Jubelschreie, „Zugabe“-Rufe, emotionale Reden, Kritik an der Bundesregierung: So lässt sich die heurige Ausgabe des Maiaufmarschs der SPÖ am Wiener Rathausplatz vor rund 120.000 Menschen zusammenfassen. Im Mittelpunkt standen die Auftritte des scheidenden Bürgermeisters Michael Häupl und seines Nachfolgers Michael Ludwig. „Es erfüllt mich mit großen Emotionen, hier vor euch zu stehen, und auch mit Stolz“, sagte Ludwig. Ein sichtlich gerührter Häupl bekräftigte unter tosendem Applaus, dass er auch nach der Hofübergabe in drei Wochen der Politik nicht ganz den Rücken kehren wolle. „Liebe Freunde, ich verabschiede mich nicht.“ Er werde zwar nicht den „Balkonmuppet“ spielen und seinem Nachfolger pausenlos Ratschläge erteilen, sich aber weiterhin „Tag und Nacht“ für seine Prinzipien einsetzen, versprach er: „Ich werde nicht unkritisch.“ Ludwig verteidigte die rote Stadtpolitik, in Richtung ÖVP und FPÖ polterte er: „Lasst unser Wien in Ruhe!“