SPÖ: Premiere für Ludwig, Häupl verabschiedet sich

Kritik an Bundesregierung

Vor der Festveranstaltung geht der jährliche Mai-Marsch in Szene, der die SPÖ und ihre Anhänger aus den Bezirken ins Zentrum führt. Marschiert wird auch seitens der KPÖ. Wohin die Reise inhaltlich geht, wurde auf den Transparenten und Schildern verdeutlicht. Dort stand die Kritik an der Bundesregierung im Mittelpunkt. Auch die Vertreter der Parteispitze ließen in ihren Reden kein gutes Haar an Vorhaben wie dem 12-Stunden-Tag oder den AUVA-Einsparungsplänen. Jubel und Applaus setzte es aber nicht nur für die Angriffe in Richtung Bund - sondern auch für den Abschiedsauftritt von Michael Häupl.