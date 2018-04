Surf Worldcup: Startschuss zur Mega-Party

Gleichsam mit Sonnenuntergang beendet eine atemberaubende Tow-In-Session das Tagesgeschehen. Und dann wird gefeiert bis in die frühen Morgenstunden. Die Partys steigen heuer wie früher direkt am See bzw. Strand. Entweder am Strongbow Sunset Cruiser, der ab 19 Uhr in der Marina West (Mole West) anlegt, oder am Captain’s Beach oder in der Casa Bacardi. Dort wird auf verschiedenen Floors gescratched, geshaked und gefeiert. Heuer als Head-DJ am Start: TYO, ein 24-jähriger Burgenländer, quasi ein Kind des Surf Worldcups. Seine zweite Single als Producer firmiert als offizielle Hymne des Surf Worldcups. „Next One“, so der Name der Nummer, wurde auf Spotify bereits über 80.000-mal gehört, das entsprechende Video auf Social Media und Co. schon über 100.000-mal geklickt.