Boston Bruins als letztes Team im Viertelfinale

Durch den Sieg sicherten sich die Bruins die „best of seven“-Serie mit 4:3. In der zweiten Runde trifft Boston auf Tampa Bay Lightning. Das als Nummer eins gesetzte Team in der Eastern Conference besiegte in der ersten Play-off-Runde die New Jersey Devils mit 4:1. Das erste Spiel zwischen den beiden Teams ist für Samstag in Tampa im US-Bundesstaat Florida angesetzt.