Macrons USA-Besuch beginnt mit Kuss für Trump

Donald Trump hat erstmals in seiner Amtszeit offiziell einen Staatsgast empfangen: Am Montagabend traf der französische Präsident Emmanuel Macron gemeinsam mit seiner Ehefrau Brigitte in Washington zu einem dreitägigen Staatsbesuch in den USA ein. Zur Begrüßung durch Donald und Melania Trump im Weißen Haus gab es für den überrascht wirkenden US-Präsidenten, der für seine langen Handschläge bekannt ist, links und rechts ein Küsschen. Am Dienstag und am Mittwoch werden die beiden Staatsmänner neben anderen Themen vor allem den weltweiten Handel, die Beziehungen zum Iran und die Lage im Bürgerkriegsland Syrien besprechen.