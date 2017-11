Trump blamiert sich bei traditionellem Handschlag

Donald Trump hat einige markante Merkmale an sich: seine Frisur, sein Gewinnerlächeln - und seinen Handschlag. Letzterer sorgt immer wieder für Lacher - wenn das Händeschütteln nämlich nicht so läuft, wie vom US-Präsidenten geplant. So wie am Montag im Zuge seiner Asien-Reise in Manila, der Hauptstadt der Philippinen. Dort hatte er beim Auftakt des ASEAN-Gipfels erhebliche Schwierigkeiten bei der korrekten Ausführung des symbolischen ASEAN-Handschlags.