Einfühlsam & aufsässig

„Ich habe mich in den letzten Jahren systematisch ans Licht gearbeitet und beschlossen, nichts Negatives zu dokumentieren, sondern Positives zu schaffen. Der Betrachter soll sich in einer ,spirituellen’ Welt wiederfinden, losgelöst von anerzogenen Sehgewohnheiten und Wahrnehmungen. Es gilt im ,Großen’ das ,Kleine‘ noch wahrnehmen zu können, den eigenen inneren Blick bewusst zu schärfen, um sich selbst wieder wahrnehmen zu können“, beschreibt der Salzburger, der sich von unserer gesellschaftlichen Entwicklungen, der Manipulation unserer Werte in unserer sogenannten globalisierten Welt irritiert fühlt. „Im Bewusstsein darüber in welcher zunehmend kalkulierten und chaotischen Welt wir leben, wird das einzelne Individuum zum Passagier einer Reise, die wir alle nicht gebucht haben“.