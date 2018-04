Jamie Oliver in Wien: „Brexit tut mir nicht gut“

„Krone“-Adabei hat Jamie Oliver am Freitag bei seinem Besuch in Wien persönlich getroffen. Die Geschäfte laufen für den sympathischen Starkoch, speziell in seiner britischen Heimat, nicht ganz so toll, wie er bei der Stippvisite in seinem Lokal, Jamie’s Italian, offen erzählte: „Ja, der Brexit tut mir nicht gut. Darüber hinaus ist es schwierig, mit der hohen Qualität, die ich anbiete, gegen Billig-Hendeln & Co. anzukommen.“