Helene Fischer zu Echo-Eklat: „Beschämend“

„Ethische Grenze klar überschritten"

Die Sängerin fand aber auch deutliche Worte an all jene, die sie für ihr Schweigen zu der Debatte kritisiert hatten: „Es ärgert mich sehr, dass dieses Thema in dieser Form mit meinem Namen verknüpft wird. Genau aus diesem Grund vermeide ich es sonst eigentlich lieber, Statements oder Interviews zu anderen Themen als meiner Musik zu geben, um den Medien nicht immer noch mehr Futter zu geben.“ Die Organisatoren des Echo ruft Fischer dazu auf, „die Umsetzung des Echo zu überdenken, denn für mich wurde in diesem Jahr eine ethische Grenze klar überschritten“.