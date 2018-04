Runter von der Couch! Foda mit Krücken zum Cup-Hit

Scouts von Köln, Nürnberg, Palermo, Torino, Udinese oder Braga sind am Abend in der Merkur Arena dabei. Wegen der Grazer Alar und Hierländer, aber natürlich auch wegen vielen Rapidlern: Von Bolingoli über Galvao bis hin zu Schaub, Schwab und Strebinger reichen die Transfergerüchte. Da wollen die „Spione“ beobachten, wie sich ihre Objekte der Begierde im Ernstfall, in „großen Spielen“ schlagen.