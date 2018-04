Auftragsmord? Ex-Schwimmpräsident verhaftet

Gyarfas-Verteidiger Janos Banati dementierte am Mittwoch in einer Aussendung, dass sein Mandant (69) ein Geständnis abgelegt hätte. Dieser hätte vielmehr die Straftat geleugnet. Laut Banati sei Beschwerde dagegen eingereicht worden, den Verdächtigen 72 Stunden in Gewahrsam zu behalten. Zugleich sei jedoch ungewiss, ob Untersuchungshaft gegen seinen Mandanten verhängt werde.