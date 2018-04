SV Ried: Klare Absage von Gludovatz und Schweitzer

Am Samstag hatte der zuletzt erfolglos als SV Ried-Interimstrainer agierende Manager Franz Schiemer bei Frenkie Schinkels angeklopft. Und laut dem aktuell beim NÖ-Viertligisten Krems arbeitenden Trainer übrigens auch sehr über Ex-Ried-Coach Lassaad Chabbi geschimpft. Wie am Dienstag dann Ried-Fans in diversen Fußball-Foren, als durchgesickert war: Ried will Schinkels! Wobei „schimpfen“ ein Hilfsausdruck ist - in Wahrheit setzte gegen Ried-Boss Roland Daxl wieder einmal ein Shitstorm ein.