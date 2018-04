Illegales Glücksspiel: 17 Automaten beschlagnahmt

Wieder führte die Finanzpolizei einen Schlag gegen das illegale Glücksspiel. Bei einer Razzia in Klagenfurt wurden am Wochenende 17 Spielautomaten beschlagnahmt, ein Lokal behördlich gesperrt. Erst Ende März waren in der Landeshauptstadt in drei nicht genehmigten Casinos 34 Automaten konfisziert worden.