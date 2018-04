17 Jahre Lehrer, konnte nicht lesen und schreiben

„In der fünften Klasse habe ich mich aufgegeben“

Doch die Dinge liefen nicht so, wie es sich der kleine John vorgestellt hatte. „Ich habe nicht verstanden, was das für Linien waren.“ Doch die Lehrer ließen John trotzdem Jahr für Jahr aufsteigen. Seinen Eltern erzählten sie, dass er ein cleverer Bursche sei und das schon schaffen würde. Doch er schaffte es nicht. „Als ich in der fünften Klasse war, habe ich mich aufgegeben. Ich stand jeden Tag auf, zog mich an und ging in die Schule. Ich zog in den Krieg. Ich hasste den Klassenraum, das war feindliches Gebiet.“ Dennoch schloss er Jahr für Jahr positiv ab.