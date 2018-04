Syrien-Krieg: Kurz will Österreich als Vermittler

„Es bieten sich sicherlich Möglichkeiten an, dass man sich in dieser verfahrenen Situation vielleicht als Gesprächskanal anbietet“, meinte Kneissl am Samstagabend in einer „ZiB“-Sondersendung im ORF. Sie stehe auch in Kontakt mit dem Syrien-Sondergesandten der UNO, Staffan de Mistura, der schon einige Male in Wien gewesen sei, betonte die Außenministerin. „Es ist unsere klare Forderung, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.“ Österreich gehe es ganz klar um eine „faktenbasierte Außenpolitik“, betonte Kneissl. „Wir wollen eine Aufklärung von allen Vorfällen und wir sind für die Bedienung der multilateralen Mechanismen.“