„Am Trainer liegt es bei uns nicht“

Stange statt Tor in der Nachspielzeit

Auch der Dritte im Bunde, Verfolger Eugendorf, spielte dem Spitzenreiter in die Karten. Während Mike Ramspacher per Elfer traf, vergab Nika einen für Straßwalchen. Nach Thallers 2:0 per Abstauber machten die Schwaiger-Boys aber den Sack nicht zu, Straßwalchen glich durch Promberger und Nika noch aus. Bitter: Nachdem Thaller schon nur die Stange getroffen hatte, machte es ihm Finder per Kopf in der Nachspielzeit nach, Alu rettete den auswärst noch sieglosen Straßwalchnern das Remis.