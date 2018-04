Projekt weist Jugendliche Wege in die Zukunft

Das Projekt „Welcome to Life“ unterstützt und begleitet seit zwei Jahren all jene jungen Erwachsenen auf dem Weg in die Selbstständigkeit, die mit 18 Jahren aus der stationären Betreuung der Kinder- und Jugendhilfe entlassen werden. Am Freitag zogen die Verantwortlichen Bilanz und forderten zugleich eine Gesetzesänderung.