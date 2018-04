Nach Blutvergiftung: Wie krank ist Minister Moser?

Noch am Dienstag hatte sich Justizminister Josef Moser (ÖVP) in Sachen Budget ganz kämpferisch gezeigt. In der Nacht auf Mittwoch ist der 62-jährige Politiker überraschend mit einer Blutvergiftung ins Wiener AKH eingeliefert worden. Am Donnerstag haben sich dann im Regierungsviertel die Spekulationen über Mosers gesundheitlichen Zustand immer mehr verdichtet.