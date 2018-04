„A**** von Flüchtlingen lieber als FP-Klubobmann“

Gudenus-Auftritt bei „Im Zentrum“

Fußi bezog sich mit diesem Tweet auf Gudenus‘ Auftritt am Sonntagabend in der ORF-Diskussionsrunde „Im Zentrum“, in der sich der FPÖ-Politiker zum Thema „Eine Frage der Freiheit - Wie untragbar ist das Kopftuch?“ erneut klar für ein Kopftuchverbot für moslemische Mädchen in Kindergärten und Volksschulen aussprach. Weitere Gäste in der Sendung waren unter anderem NEOS-Klubobmann Matthias Strolz, Menschenrechtsaktivistin Zana Ramadani und Integrationsexperte Kenan Güngor.