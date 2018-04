Kopftuchverbot: War das erst der Anfang?

Das von Türkis-Blau geplante Kopftuchverbot in Österreichs Kindergärten und Volksschulen, das viele Kritiker der Regierung als „Show-Act“ bezeichnen, könnte nur der erste Schritt gegen die „drohende Radikalisierung durch den Islam“ in unserem Land sein. Nachdem bereits FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache gegenüber krone.at (Video oben) seine Forderung nach dem Verbot bekräftigte, schlug am Samstag die ÖVP-Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler, in dieselbe Kerbe und will nun über „weitere Schritte nachdenken“. Davon sollen auch Mädchen im Teenageralter betroffen sein. Auch Strache selbst hatte bereits vom gesamten öffentlichen Bildeungsbereich, sogar den Universitäten, gesprochen.