Krssakova holt in Antalya 2. World-Tour-Sieg

Die Österreicherin Magdalena Krssakova hat am Samstag beim Judo-Grand-Prix in Antalya ihren zweiten World-Tour-Turniersieg gefeiert! Die 24-Jährige entschied die Klasse bis 63 kg für sich. Michaela Polleres wurde in der Klasse bis 70 kg Dritte, Christopher Wagner Siebenter. Lukas Reiter (beide -73) und Tina Zeltner (-63) blieben unplatziert. Am Freitag war Sabrina Filzmoser Dritte geworden.