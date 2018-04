Bub (6) überrollt Zwillingsbruder mit Traktor

Zum folgenschweren Unfall kam es am Freitagnachmittag auf dem Anwesen des 60-jährigen Großvaters in Fehring. Der Mann hatte einen der beiden Brüder ans Steuer des Traktors gelassen und am Beifahrersitz Platz genommen, während sich der andere Bub in die Frontladerschaufel setzte, die etwa einen halben Meter angehoben war.