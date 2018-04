Blockabfertigung: Italiens Frächter stinksauer

In einer Presseaussendung forderte der Verband ein Einschreiten der EU gegen Österreich wegen „einseitiger Schritte“, die den freien Warenverkehr beeinträchtigten. „In einer derartigen Situation kann die EU die Abschaffung der Hürden zum freien Warenverkehr verlangen“, schrieb Nazzareno Ortoncelli, Präsident der Confartigianato-Frächter, in einer Presseaussendung am Donnerstag.

Warenverkehr wird behindert

Der Verband kritisierte, dass die italienische Regierung gleichgültig zusehe, wie Tirol den Warenverkehr auf der Achse Italien-Deutschland einschränke. Diese Route sei für italienische Unternehmen von wesentlicher Bedeutung, um die Märkte Österreichs, Deutschlands und der skandinavischen Länder zu erreichen. „Die Transportwirtschaft umweltverträglich zu gestalten, ist eine Pflicht. Im nächsten Jahrzehnt wird der Straßentransport jedoch weiterhin eine Hauptrolle spielen“, so Ortoncelli.