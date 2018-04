Hausbewohner freuen sich wieder über freie Zufahrt

Insgesamt 37 Parteien haben in der Wohnanlage bei der Hallerstraße 71 Platz. Und fast alle Bewohner sind auf ihren Pkw angewiesen. Außerdem wohnt in dem Gebäude ein behindertes Kind, das jeden Tag mit einem Bus abgeholt und zurückgebracht werden muss. Obwohl es eine eigene Zufahrt zur Anlage gibt, war das Benutzen der Straße in den vergangenen Monaten nur erschwert möglich.